Fabrikanın otomatik kapısı yandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde fabrikanın sevkiyat yapılan kapısında elektrik arızası sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasının otomatik kapısı yanmaya başladı. Sevkiyatların yapıldığı kapılardan bir tanesinin elektrik arızası nedeniyle yandığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Çağırılan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cihan TEKER