Fabrikanın otomatik kapısı yandı
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Fabrikanın otomatik kapısı yandı

30.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:17
Fabrikanın otomatik kapısı yandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde fabrikanın sevkiyat yapılan kapısında elektrik arızası sonucu yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde fabrikanın sevkiyat yapılan kapısında elektrik arızası sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasının otomatik kapısı yanmaya başladı. Sevkiyatların yapıldığı kapılardan bir tanesinin elektrik arızası nedeniyle yandığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Çağırılan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. 


Fabrikanın otomatik kapısı yandı
Fabrikanın otomatik kapısı yandı
Fabrikanın otomatik kapısı yandı
Fabrikanın otomatik kapısı yandı
Fabrikanın otomatik kapısı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cihan TEKER

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