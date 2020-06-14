Fabrikanın çelik kasasını çalan maskeli 5 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
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Fabrikanın çelik kasasını çalan maskeli 5 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Fabrikanın çelik kasasını çalan maskeli 5 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Bursa'da bir fabrikaya gizlice girip para kasasını çalan kimliği belirsiz 5 kişi fabrikanın güvenlik kameralarına yakalandı.

14.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:09

Fabrikanın çelik kasasını çalan maskeli 5 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

BURSA - Bursa'da bir fabrikaya gizlice girip para kasasını çalan kimliği belirsiz 5 kişi fabrikanın güvenlik kameralarına yakalandı. Çelik kasayı araca yükleyen şüpheliler gecenin karanlığında kaçmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay Bursa - Ankara yolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Gece yarısı özel bir araçla fabrikanın önüne gelen hırsızlar kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Yüzlerinde maske olan 5 şühpeli çelik kasanın bulunduğu bölüme geçerek çelik kasayı geldikleri araca kadar taşıyıp yükledi. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çelik kasanın içerisinde 20 bin lira para, 200 bin lira değerinde çek ve senet olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şimdi her yerde kameraya takılan maskeli hırsızları arıyor.

Fabrikanın çelik kasasını çalan maskeli 5 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İHA

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