Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü
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Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü

Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü Bursa'da bir fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu.

01.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:20

Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü

BURSA - Bursa'da bir fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu. Fabrikaya tavus kuşu konduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomobil yan sanayi parçası üreten bir fabrikanın çatısına nereden geldiği belli olmayan tavus kuşu kondu. Çalışanlar fabrikanın çatısında tavus kuşunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun süre çatıda duran tavus kuşu kuyruğunu açıp öterek fabrikada çalışanlara seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görünmeye alışık olunan tavus kuşunu fabrika çatısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan çalışanlar bu anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi.

Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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