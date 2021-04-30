Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi
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Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi

Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinden yaklaşık 70 işçi zehirlendi.

Osmaniye'de bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinden yaklaşık 70 işçi zehirlendi. İftar yemeğini yaklaşık bin kişinin yediğini öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan organize sanayide bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sırasında 70 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı. İftar yemeğini bin kişinin yediği öğrenildi. Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi. Şuana kadar 70 kişi hastanelere getirilirken sayının artabileceği öğrenildi. Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye'ye desteğe geldiği belirtildi. - OSMANİYE

Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi
Fabrikadaki iftar yemeğinde 70 işçi zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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