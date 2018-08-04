Çin'de Vücudunu Makineye Kaptıran İşçi, Feci Şekilde Can Verdi

Çinli işçi, çalıştığı fabrikadaki bir makineye kapılarak feci şekilde can verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan işçi, dokuma tezgahına benzeyen makinede silindir aksamına takılıp bir anda dönmeye başladı. Korku dolu anlar fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇEVREDE KİMSE OLMADIĞI İÇİN DAKİKALARCA MAKİNEYE BAĞLI KALDI

Fabrikada makinedeki kumaşı ayarlamaya çalışan işçi, elini dönen silindire kaptırdı. Silindirin hızla dönüşü sonrası tüm vücudunu makineye kaptıran işçi, çevrede çalışan kimsenin olmaması nedeniyle makinede yaklaşık 3 dakikada döndükten sonra yere düştü.

AYAKLARINDAN KANLAR AKMAYA BAŞLADI

Kazada ayaklarının yere vurması sonucu ayakkabıları ve pantolonu çıkan işçi, kanlar içerisinde yerde kalarak feci şekilde can verdi.