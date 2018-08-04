Çin'de Vücudunu Makineye Kaptıran İşçi, Feci Şekilde Can Verdi
Çin'de bir fabrika işçisi, çalıştığı fabrikadaki makineye kapılarak korkunç şekilde can verdi. Makineye kapılan işçinin vücudundan kanlar içinde kalırken korku dolu anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Çinli işçi, çalıştığı fabrikadaki bir makineye kapılarak feci şekilde can verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan işçi, dokuma tezgahına benzeyen makinede silindir aksamına takılıp bir anda dönmeye başladı. Korku dolu anlar fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ÇEVREDE KİMSE OLMADIĞI İÇİN DAKİKALARCA MAKİNEYE BAĞLI KALDI
Fabrikada makinedeki kumaşı ayarlamaya çalışan işçi, elini dönen silindire kaptırdı. Silindirin hızla dönüşü sonrası tüm vücudunu makineye kaptıran işçi, çevrede çalışan kimsenin olmaması nedeniyle makinede yaklaşık 3 dakikada döndükten sonra yere düştü.
AYAKLARINDAN KANLAR AKMAYA BAŞLADI
Kazada ayaklarının yere vurması sonucu ayakkabıları ve pantolonu çıkan işçi, kanlar içerisinde yerde kalarak feci şekilde can verdi.