Fabrika müdürü intihar etti
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Fabrika müdürü intihar etti

23.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:03
Fabrika müdürü intihar etti

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde fabrika müdürü İbrahim Ç. (41) kendisini çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile asarak intihar etti.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde fabrika müdürü İbrahim Ç. (41) kendisini çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile asarak intihar etti.

Koçarlı ilçesinde bir fabrikada müdür olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Ç., saat 08.00 sıralarında, odasında çelik konstrüksiyona bağlanmış kablo ile asılı halde buldu. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri, İbrahim Ç.'nin intihar ettiğini belirledi.İbrahim Ç.'nin cansız bedeni, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.  


Fabrika müdürü intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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