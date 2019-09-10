F1 şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli tedavi" için hastaneye kaldırıldığı iddiası

F1 şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli tedavi" için hastaneye kaldırıldığı iddiası

Formula 1 yarışlarının efsane isimlerinden eski Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli bir tedavi" için Paris'te hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü

10.09.2019 08:15
F1 şampiyonu Michael Schumacher'in

Formula 1 yarışlarının efsane isimlerinden eski Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli bir tedavi" için Paris'te hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.


Le Parisien gazetesinin haberine göre Pompidou Hastanesi'ne kabul edilen Schumacher'e burada Fransız doktor Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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