F1 şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli tedavi" için hastaneye kaldırıldığı iddiası

10.09.2019 08:15

Formula 1 yarışlarının efsane isimlerinden eski Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in "gizli bir tedavi" için Paris'te hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.



Le Parisien gazetesinin haberine göre Pompidou Hastanesi'ne kabul edilen Schumacher'e burada Fransız doktor Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle