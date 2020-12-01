F1 pilotu Hamilton koronavirüse yakalandı
01.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:29
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mercedes'in Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hamilton'ın, 6 Aralık'ta Bahreyn'de yapılacak Sakhir Grand Prix'inde yarışamayacağı duyuruldu.
2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 14'üncü yarışı olan Türkiye GP'de zafer Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ın olmuştu. Hamilton bu birincilikle birlikte 7'nci dünya şampiyonluğunu garantileyerek efsanevi Alman pilot Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı