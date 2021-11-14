"Ezineli Yahya Çavuş" Belgeseli, TV'de İlk Kez TRT Belgesel'de yayınlanacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları sırasında 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini durduran Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını konu alan "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli, televizyonda ilk kez bu akşam 22.00'da Trt Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz kuvvetlerini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran ve işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş'un hayatı belgesel oldu.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, yönetmenliğini Muhammet Erkam Bülbül, senaristliğini ise Ömer Erbil üstlendi.

Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş'u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş'un annesi Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri'yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırdı.

Belgeselin hazırlanmasında torunları ve torunlarının çocuklarının anlatımlarıyla, Yahya Çavuş Köyü'ndeki sözlü anlatımlardan yararlanıldı.

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AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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