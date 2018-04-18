Ezine'de "Okul Öncesi Geri Dönüşüm Sergisi ve Bilim Şenliği"

Ezine ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri tarafından, tamamen geri dönüşüm ve artık malzemelerden hazırladıkları ürünlerin yer aldığı "Okul Öncesi Geri Dönüşüm Sergisi ve Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler etkinlikte, şişe kapaklarından eşleştirme oyunu, rulolardan kalemlik, deterjan kutusundan araba, fosil deneyi ile suyun katı, sıvı ve gaz hallerini kavrama, gibi ürünleri sergileyerek yaptıkları çalışmaların yapım aşamalarını, hangi amaçlar ile gerçekleştirdiklerini gözlemlerinin sonuçlarını sergiyi gezmek için gelen misafirlere ve velilerine anlattı.

Etkinlikte konuşan okul müdürü Dila Çiler Çankaya, "Okul öncesi eğitimin en önemli etkinliklerin birisinin fen ve doğa çalışması olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz ekim ayından itibaren sınıf içi etkinliklerde yaptıkları tüm fen ve doğa çalışmalarının örneklerini, velilerine ve misafirlerimize sundular." dedi.

Amaçlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine katkı sağlamak olduğunu belirten Çankaya, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışma aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini sözlü olarak ifade edebilme becerilerini geliştirmekte ve özgüven kazanmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimler ile geri dönüşüm konusunda bilinçlendi ve yaptıkları çalışmaları yansıttı. Sergimizin içeriğinin fen ve doğa çalışmalarına yönelik olması sebebi ile ilimiz okul öncesi eğitim kurumları arasında da bir ilki gerçekleştirdik."

Törenin sonunda Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu öğrencilere tohumlu kalem hediye etti.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çağlar Uğurlu, Öğretmenevi Müdürü Raşit Taylan Demir, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.