Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - ÇANAKKALE
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Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - ÇANAKKALE

Mevlana'yı anma günü etkinliğinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda "Geçmiş Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında "Mevlana" Mevlana Haftasında gerçekleşen programla anıldı.

13.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:37
Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - ÇANAKKALE

Mevlana'yı anma günü etkinliğinden detaylar 'nin ilçesine bağlı İlkokulunda "Geçmiş Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında "Mevlana" Mevlana Haftasında gerçekleşen programla anıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - ÇANAKKALE
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