Ezine'de Mevlana'yı anma günü etkinliği - ÇANAKKALE
Mevlana'yı anma günü etkinliğinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda "Geçmiş Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında "Mevlana" Mevlana Haftasında gerçekleşen programla anıldı.
13.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:37
Mevlana'yı anma günü etkinliğinden detaylar Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İlkokulunda "Geçmiş Değil Bugün Gibi" projesi kapsamında "Mevlana" Mevlana Haftasında gerçekleşen programla anıldı.
Kaynak: AA