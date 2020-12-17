Ezine'de izinsiz kazı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
17.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:06
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akköy köyünde bazı kişilerin kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Takibe alınan İ.A, U.K. ve S.A, kazı işlemine başladıkları sırada suçüstü yakalandı.
Bu kişilerin kazıda kullandığı tespit edilen 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel