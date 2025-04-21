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Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?

Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?
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Ezgi Şenler kimdir sorusu, hem oyunculuk kariyerindeki başarısı hem de özel hayatındaki gelişmelerle sıkça gündeme geliyor. Başarılı oyuncu Ezgi Şenler kimdir ve hayatı hakkında merak edilenler araştırılıyor. Peki, Ezgi Şenler kaç yaşında ve Ezgi Şenler nereli?

Son dönemde nişan haberiyle de gündeme gelen Ezgi Şenler kimdir sorusu daha çok merak edilir oldu. Hem oyunculuk kariyeri hem de özel yaşamı ile dikkat çeken Ezgi Şenler kaç yaşında ve Ezgi Şenler nereli gibi soruların yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ezgi Şenler kimdir? Ez g i Şenler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da doğmuş, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında olan Türk oyuncudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun olan Şenler, sanat kariyerine dans eğitimiyle başlamış, ardından oyunculuk alanında kendini geliştirmiştir.

Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?Ezgi Şenler

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisinde Aslı karakteriyle yaşamıştır. Daha sonra "Nefes Nefese" (2018), "Canevim" (2019), "Çatı Katı Aşk" (2020) ve "Teşkilat" (2021–2022) gibi televizyon dizilerinde başrollerde yer almıştır. Ayrıca "Sen Yaşamaya Bak" (2022) gibi sinema projelerinde de rol almıştır.?

2025 yılında, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile nişanlanarak özel hayatıyla da gündeme gelmiştir. Bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçileriyle paylaşmıştır.

Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?

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