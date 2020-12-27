Ezgi Şenler'den teşkilat imajı

Oyunculuk kariyerine birbirinden iddialı yapımlarla devam eden Ezgi Şenler, yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, TRT 1'in yeni dizisi "Teşkilat"ın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Şenler, çekimler için geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitti.





BEĞENİ TOPLADI





Yapımcılığını Tims&B'nin, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizide canlandıracağı sürpriz rol için çalışmalara başlayan Ezgi Şenler, imajını da yeniledi. Saçlarını kestiren güzel oyuncu, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ezgi Şenler'in yeni görüntüsü, takipçilerinden tam not aldı. Fotoğrafa beğeni dolu yorumlar yağdı.





Kaynak: Snob Magazin