Ezgi Mola'nın Kasık Bölgesine Yaptırdığı Dövmeler Sosyal Medyada Bomba Etkisi Yarattı
Ünlü oyuncu Ezgi Mola mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mola'nın fotoğrafına yorum yağdı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mola'nın fotoğrafına yorum yağdı. Mola'nın kasık bölgesindeki dövmeler sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
EZGİ MOLA TATİLDE
Mola, son olarak mayolu fotoğrafını yayınladı. Oyuncu bu fotoğrafını Instagram hesabından, "Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" notuyla paylaştı. Mola'nın kasık bölgesindeki iki dövme de dikkatlerden kaçmadı.
YORUMLAR (5)
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bu avrat yanıyo geçenlerde dağa tırmanmak istiyorum diyoduCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ne var bunda bende kıçıma yaptırdım : ) ) )Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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BİZENE BUNDAN YOLDA GÖRSE YÜZÜMÜZE BAKMAZ BİZENE EZGİNİN DÖVMESİNDEN COK MU ÖNEMLİCevap Yaz 20 4 Yayından Kaldır
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Haya kalmamış. Tüh.Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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iğrenç dövme sevdası yuzunden bedenınızı kaybedıyorsunuzCevap Yaz 21 9 Yayından Kaldır