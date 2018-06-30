Ezgi Mola'nın Kasık Bölgesine Yaptırdığı Dövmeler Sosyal Medyada Bomba Etkisi Yarattı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mola'nın fotoğrafına yorum yağdı. Mola'nın kasık bölgesindeki dövmeler sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

EZGİ MOLA TATİLDE

Mola, son olarak mayolu fotoğrafını yayınladı. Oyuncu bu fotoğrafını Instagram hesabından, "Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" notuyla paylaştı. Mola'nın kasık bölgesindeki iki dövme de dikkatlerden kaçmadı.