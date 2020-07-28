Ezgi Mola, hayvan ve kadına şiddete yasa çıkmamasına küfür ederek tepki gösterdi Oyuncu Ezgi Mola, hayvan şiddetine ve kadın cinayetlerine karşı düzenlenmeyen yasalara sosyal medya hesabından küfürlü paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Şiddete uğrayan tüm canlılar için tepkisini net bir şekilde ortaya koymasıyla bilinen Ezgi Mola, çıkarılmayan yasalara için ağzını bozarak bir paylaşım yaptı.

"YAZIK Kİ NE YAZIK"

Hayvanlara ve kadınlara gösterilen şiddeti görünce çileden çıkan Ezgi Mola, Twitter hesabından "Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa biz k.çımızı yırtarken değişmiyorsa vardır birilerinin çıkarı... Zaman bize hepsini tek tek gösterecek ama yine olan mazluma, sesini çıkaramayana, çocuğa, hayvana, kadına olacak. Yazık ki ne yazık! Yazıklar olsun göz yuman, vicdanı kuruyan!" dedi.

AĞZINI BOZARAK ÖFKE KUSTU

Bu paylaşımın ardından kendisine hayvana şiddet gösteren kişilerin videolarının atıldığını gören Mola, "Sevgili arkadaşlar kediyi canlı canlı yakıp videosunu çeken O.ç.'nu bana yollamayın olur mu! Benim artık akıl sağlığım bozuldu. Yasalar değişmedikçe, 14 yaşındaki kız hamileyken kimden diye sorulduğunda ya abimden ya dayımdan dedikçe! Köpek s..en O.ç.'ları ceza almadıkça ben ne desem boş" diyerek isyan etti.