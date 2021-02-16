Ezgi Gözeger Özmemiş kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Ezgi Gözeger Özmemiş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk meteorolog ve sunucu olan Ezgi Gözeger Özmemiş kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Fox Haber Meteoroloji Editörü Ezgi Gözeger Özmemiş kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

EZGİ GÖZEGER KİMDİR?

Ezgi Gözeger Özmemiş (d. 30 Temmuz 1986, Tire, İzmir), Türk meteorolog ve sunucudur.

Liseyi Tire Kutsan Anadolu Lisesinde tamamlayan Ezgi Gözeger, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde Meteoroloji Mühendisliğini bitirdi. 2009 yılının yaz aylarından itibaren FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat adlı sabah programında hava durumu editör ve spikerliği yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Kuşdili Eğitim Merkezinde spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı.

Halen FOX TV'de hava durumu spikerliğine devam eden Ezgi Gözeger, eğitim hayatına Bilgi Üniversitesindeki Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle sürdürmüş; 1 Şubat 2012 tarihinde FOX TV 'de Fox Gece adlı programı sunmaya başlamıştır. 2014 - 2015 yıllarında FOX TV'de dönüşümlü olarak sabah ve hafta sonu sabah haberlerini sunan sunucu ve meteorolog Ezgi Gözeger evlidir. 2015 yılında 3. Dijital Dünya'nın Enleri Ödül Töreni'nde En İyi Hafta Sonu Haber Spikeri ödülünü almıştır.