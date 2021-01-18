Ezgi Gözeger kimdir? Ezgi Gözeger boşandı mı?

Ekranların tanıdık yüzlerinden olan Ezgi Gözeger merak edilen isimlerden olmaya devam ediyor. Ezgi Gözeger kimdir? Ezgi Gözeger boşandı mı? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte Ezgi Gözeger hakkında merak edilen bilgiler...

Ezgi Gözeger'in hamile olduğunu açıklamasının ardından hayatına dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Çalar Saat programının güzel sunucusu hamile olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Şu anda dünyanın en yakışıklı partneri ile bu bülteni sunuyorum. Şimdilik onu yanımda taşıyorum ama çok yakında inşallah kucağımda taşıyacağım."

EZGİ GÖZEGER KİMDİR?

Ezgi Gözeger, 30 Temmuz 1986 tarihinde Tire, İzmir'de doğmuştur. Türk meteorolog ve sunucu olarak ekranlarda yer alıyor. Liseyi Tire'de Kutsan Anadolu Lisesi'nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Meteoroloji Mühendisliği'nden mezun oldu. MEB Kuşdili Eğitim Merkezi'nde spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Eğitim hayatına Bilgi Üniversitesi'ndeki Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle devam etti.

Ezgi Göylarından itibaren FOX TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat adlı sabah programında hava durumu editör ve spikerliği yapmaya başladı.

FOX TV'de hava durumu spikerliğine devam etti. 1 Şubat 2012 tarihinde FOX TV'de "Fox Gece" adlı programı sunmaya başlamıştır. 2014 - 2015 yıllarında FOX TV'de dönüşümlü olarak sabah ve hafta sonu sabah haberlerini sundu.

2015 yılında 3. Dijital Dünya'nın Enleri Ödül Töreni'nde En İyi Hafta Sonu Haber Spikeri ödülünü almıştır.

EZGİ GÖZEGER BOŞANDI MI?

Ezgi Gözeger, 2014 yılında meslektaşı Onur Özmemiş ile dünya evine girmişti.