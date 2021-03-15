Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?
TRT 1 ekranlarında her pazar oynayan Teşkilat dizisi kadrosunda yer alan Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu nereli, mesleği nedir? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir?
TRT 1 ekranlarında her pazar oynayan Teşkilat dizisi kadrosunda yer alan Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu nereli, mesleği nedir? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 yılında İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur.
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.
KİŞİSEL HAYATI
14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.
FİLMOGRAFİSİ
Senin Uğruna
Arka Sokaklar
Kalbim Seni Seçti
Muhteşem Yüzyıl
Sudan Bıkmış Balıklar
Yalan Dünya
İntikam
Yasak
Ulan İstanbul
Adı Mutluluk
Payitaht Abdulhamit
Bir Aile Hikayesi
Teşkilat
Kutsal Damacana Dracoola
Yol Arkadaşım 2