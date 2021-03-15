Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?
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Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?

15.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:08
Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında her pazar oynayan Teşkilat dizisi kadrosunda yer alan Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu nereli, mesleği nedir? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir?

TRT 1 ekranlarında her pazar oynayan Teşkilat dizisi kadrosunda yer alan Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu nereli, mesleği nedir? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 yılında İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

KİŞİSEL HAYATI

14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.

Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?

FİLMOGRAFİSİ

Senin Uğruna

Arka Sokaklar

Kalbim Seni Seçti

Muhteşem Yüzyıl

Sudan Bıkmış Balıklar

Yalan Dünya

İntikam

Yasak

Ulan İstanbul

Adı Mutluluk

Payitaht Abdulhamit

Bir Aile Hikayesi

Teşkilat

Kutsal Damacana Dracoola

Yol Arkadaşım 2

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