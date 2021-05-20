Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu nereli ve kaç yaşındadır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu nereli ve kaç yaşındadır?

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu nereli ve kaç yaşındadır?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Muhteşem Yüzyıldaki Aybige Hatun rolü ile ismini duyuran Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde yer almıştır.

Teşkilat dizisindeki "Ceren" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nerelidir? Muhteşem Yüzyılda "Aybige Hatun" rolüyle ünlenen oyuncu son günlerde Teşkilat dizisinde "Ceren" karakteriyle ekranlarda yer almaktadır. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun biyografisi.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 18 Haziran 1988'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Son günlerde TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde "Ceren" karakterine hayat vermektedir.

14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.

YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Diziler

2007 Senin Uğruna - Konuk Oyuncu

2008 Arka Sokaklar - Konuk Oyuncu

2011 Kalbim Seni Seçti Derin Başrol Oyuncusu

2011 Muhteşem Yüzyıl[3] Aybige Yardımcı Karakter

2012 Sudan Bıkmış Balıklar Zeynep Başrol Oyuncusu

2012 Yalan Dünya - Konuk Oyuncu 27.Bölüm

2013-2014 İntikam Cemre Arsoy Yardımcı Karakter

2014 Yasak Asude (Nazım Bey'in Kızı) Başrol Oyuncusu

2014 Ulan İstanbul Ada Akça Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm

2015 Adı Mutluluk Kumsal Güçlü Başrol Oyuncusu

2017 Payitaht Abdulhamit Melike (Ahsen) Yardımcı Karakter

2019 Bir Aile Hikayesi Nil Yardımcı Karakter

2021 Teşkilat Ceren Başrol oyuncusu

Sinema ve TV Filmleri

2010 Kutsal Damacana Dracoola - Yardımcı Karakter

2018 Yol Arkadaşım 2 Çilek Başrol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Hande Erçel Deniz Çakır
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Arslan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu nereli ve kaç yaşındadır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 11:02:17. #1.11#

title