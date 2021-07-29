Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir?
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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir?

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir?
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Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in ayrıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada yaptıkları adımlarla dikkat çeken ikili hakkında Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir?

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir?

EZGİ EYÜPOĞLU İLE OĞULCAN ENGİN AYRILDI MI?

33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı.

İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. . Babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan'dır. 2009 yılında annesi Seda Sayan ile cips reklamında oynadı.

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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir? - Haberler
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