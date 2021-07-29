Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir?

Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in ayrıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada yaptıkları adımlarla dikkat çeken ikili hakkında Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Oğulcan Engin kimdir?