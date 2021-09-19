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Ezgi Eyüboğlu Ankaralılar'ı kızdırdı

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Ezgi Eyüboğlu Ankaralılar'ı kızdırdı

TRT 1 ekrana gelen çekimleri Ankara'da devam eden 'Teşkilat' dizisinde başrol oynayan Ezgi Eyüboğlu, Twitter'dan attığı tweet'le Ankaralı hayranlarından tepki gördü. İşte detaylar...

'Teşkilat' dizisi çekimleri için sık sık Ankara'ya giden Ezgi Eyüboğlu, Twitter'dan attığı tweet'le tepki gördü.

Oyuncu, "Başıma bir şey gelmeyecekse, Ankara'nın en sevdiğim yanı İstanbul'a dönüşü gerçekten" diye yazdı. Eyüboğlu'nun bazı Ankaralı sevenleri ise bu tweet'e tepki gösterdi. Ankara doğumlu Ezgi Şenler, "Başına bir şey gelecek. Görüşeceğimiz günü bekle sen" diyerek, yazarak espri yaptı.

Bazı kullanıcılar, "Seviyordum seni ama gıcık oldum takipten çıkıyorum" ve "Çok sevmiyorsan tutmayalım" gibi yorumlarda bulundu.

Ezgi Eyüboğlu Ankaralılar'ı kızdırdı

Ezgi Eyüboğlu Ankaralılar'ı kızdırdı

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