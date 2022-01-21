Ezgi Ayvalı kimdir? Ezgi Ayvalı hayatı ve biyografisi! Ezgi Ayvalı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Ayvalı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ezgi Ayvalı hakkında merak edilenler. Ezgi Ayvalı hayatı ve biyografisi. Ezgi Ayvalı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ezgi Ayvalı merak konusu oldu. İşte Ezgi Ayvalı hakkında merak edilen Ezgi Ayvalı kimdir, Ezgi Ayvalı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EZGİ AYVALI KİMDİR?

Ezgi Ayvalı 1990 doğumludur.

Oyunculuğun yanında prodüktörlük, yazarlık ve kostüm dizaynıyla da ilgilenmektedir. Ezgi Ayvalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda eğitim aldı.

Gökten Gelen Adam, Kayıp El, Josehp K. ve Çok Satanlar tiyatro oyunlarında asistan, prodüktör ve kostüm tasarım uzmanı olarak görev alan Ezgi Ayvalı, dergide yazarlık da yapıyor.

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