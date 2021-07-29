Ezgi Avcı'dan nefes kesen pozlar
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Ezgi Avcı'dan nefes kesen pozlar

Ezgi Avcı'dan nefes kesen pozlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Basketbolcu eşi Nemanja Drusiric ile boşanacakları iddia edilen Ezgi Avcı, Bodrum tatiline devam ediyor. Avcı'nın paylaştığı kareler olay yarattı. İşte detaylar...

Basketbolcu eşi Nemanja Drusiric ile sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldıran Ezgi Avcı'dan nefes kesen kareler geldi. Bodrum'da tatilde olan Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, bikinili kareleriyle övgü aldı.

Düzgin fiziğiyle dikkat çeken Avcı, "Çekenler iki dakika da halledince" yazıp, arkadaşlarını etiketledi. 'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Avcı, son dönemde sunuculuk yapıyor.

Modelin, karelerine kısa sürede yüzlerce beğeni geldi. Avcı, eşiyle Instagram'dan birbirini takip ediyor.

Ezgi Avcı'dan nefes kesen pozlar
Ezgi Avcı'dan nefes kesen pozlar
Ezgi Avcı'dan nefes kesen pozlar

Kaynak: Snob Magazin

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