Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor

Bilim insanları koronanın çıktığı ilk zamandan beri virüsün kaynağını araştırıyor. Konuyla ilgili yapılan son araştırmayla ilk vaka olarak bilinen 'sıfırıncı hastanın' İtalya'dan çıktığı iddia edildi. Araştırma sonrası bilim insanları 25 yaşındaki kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Tüm dünyada kabul edilen teoriye göre koronavirüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Bilim insanları ise bir yandan virüse çare bulmak için uğraşırken diğer bir yandan da virüsün kaynağını belirlemeye çalışıyor.

İLK İZLER İTALYA'DAN

Yapılan son araştırma ise ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde yapılan araştırmada 'sıfırıncı hasta' yani Kovid-19'un ilk izleri İtalya'da bir kişide tespit edildi.

BOĞAZ AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTMİŞ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Kasım 2019'da boğaz ağrısı şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret eden kadının verileri aylar sonra incelendi ve koronavirüsün izlerine rastlandı.

KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Virüs resmi olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülmüştü. Bu araştırma ile virüsün sıfır noktasının değişebileceği ihtimali ortaya çıktı.Başka bir deyişle söz konusu araştırma, koronanın Aralık 2019'da Çin'de ilk kez tespit edilip rapor edilmeden önce uluslararası dolaşımda olduğunu gösteriyor. Bilim dünyası şimdi bu hastanın peşine düştü. Ancak çok büyük bir sorun var o da hastanın kimliğinin belirlenememesi.