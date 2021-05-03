Ezan okunurken su içilir mi? Sela okunurken su içilir mi?
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Ezan okunurken su içilir mi? Sela okunurken su içilir mi?

Ezan okunurken su içilir mi? Sela okunurken su içilir mi?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan çağrıya verilen isim olan ezan, Ezân-ı Muhammedî olarak da adlandırılır. Peki, Ezan okunurken su içilir mi? Sela okunurken su içilir mi?

İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan çağrıya verilen isim olan ezan, Ezân-ı Muhammedî olarak da adlandırılır. Peki, Ezan okunurken su içilir mi? Sela okunurken su içilir mi?

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: " (Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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