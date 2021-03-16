Ezan okunurken namaz kılınır mı?

Namaz, İslam'ın şartlarından biri olan ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmanın önemi ile ilgili pek çok ifade bulunur. Ezan okunurken namaz kılınır mı sorusu merak ediliyor. Ezan bitmeden namaz kılınması ile ilgili diyanet tarafından yapılan açıklamada 'ezanı dinleyip ezan bittikten sonra namaz kılmak en güzeli ve doğru olanıdır. Ancak ezan okunduğu an vakit girmiş sayılır ve kılınan namaz kabul olunur' İşte detaylar...

Müslüman âlemi için en mühim ibadetlerin de başında gelir. Sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı olmak üzere günlük kılınan beş vakit namaz vardır. Erkeklerin bu namazları camide kılması daha faziletli olurken, evde de kılınabilir. Ezan okunurken namaz kılınır mı sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelen sorulardandır. İşte ezan bitmeden namaz kılınır mı sorusunun ayrıntılı cevabı…

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Ezanı dinleyip ezan bittikten sonra namaz kılmak en güzeli ve doğru olanıdır. Ancak ezan okunduğu an vakit girmiş sayılır ve kılınan namaz kabul olunur. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda konuyla yakın alakaya sahip ezana saygı başlığı altında şu bilgiler yer alıyor; ezanın meşru oluşunu, içerdiği anlamı ve dindeki yeri ve önemini kabul etmek, okunan ezana katılmak ve çağrıya icabet etmekle gerçekleşir. Ezana katılmak yani müezzinin okuduğu ezan cümlelerini aynen tekrar etmek peygamberimizin emridir: "Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini söyleyiniz." (Müslim, Salât, 10) Hadiste geçen "söyleyin" emrini yerine getirmenin farz veya sünnet oluşu konusunda müçtehitler ihtilâf etmişlerdir. Hanefî bilginler ile bir grup Malikî bilgine göre emir, vücup içindir, yani farzdır.

Şafiî ve Hanbelî fakihleri ile bir grup Malikî fakihe göre emir nedp içindir yani sünnettir. Emrin hükmü, ister farz olsun ister sünnet olsun, ezanı duyan her Müslüman namaz kılma gibi bir mazereti yoksa müezzine katılır ve ezanın bitiminde ezan duasını okur.

Dolayısıyla ezan okunurken Kur'an okunmaz, vaaz edilmez, selâm verilip alınmaz, konuşulmaz, müzik çalınmaz. Özellikle camilerde vaizlerin; cemaatin ezana katılmalarına fırsat vermek ve kendileri de ezana katılarak örnek olmak için ezan başlamadan vaaza son vermeleri, ezan okunurken vaaz etmemeleri, imam-hatiplerin de aynı şekilde okudukları Kur'an'a ezan başlamadan önce son vermeleri gerekir.

Bu, ezana saygının, peygamberin sünnetine uymanın gereğidir. Bu hassasiyeti göstermemek, ezana saygıyı ihlâl eder. Bütün Müslümanların özellikle cami görevlilerinin ezana saygı gösterilmesini sağlamak için gereken titizliği göstermeleri gerekir. Bunun için müezzinlerin ezanı çok güzel bir eda ile okumaları, ses cihazının ayarını çok iyi yapmaları; vaizlerin de vaazı ezan başlamadan sonlandırıp cemaatin ezana katılmalarına fırsat vermeleri gerekir. Ezan okunurken vaaz yapılması hiç uygun olmamaktadır.

EZAN NEDİR?

Ezan, sözlükte "bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek" mânasında bir masdar olup terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, nasla belirlenen sözlerle ve özel şekilde müminlere duyurmayı ifade eder. Aynı kökten gelen müezzin "ezan okuyan kimse", mi'zene de "ezan okunan yer" (minare) demektir. Ezan kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de bir yerde "bildiri, ilâm" mânasında geçerken (et-Tevbe 9/3) terim anlamında ezana nidâ kökünün türevleriyle iki âyette (el-Mâide 5/58; el-Cum'a 62/9) işaret edilmiştir.