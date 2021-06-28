Ezan duası nedir, nasıl yapılır? Ezan duası Türkçe, Arapça okunuşu nedir? Ezan duası dinle!
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Ezan duası nedir, nasıl yapılır? Ezan duası Türkçe, Arapça okunuşu nedir? Ezan duası dinle!

Ezan duası nedir, nasıl yapılır? Ezan duası Türkçe, Arapça okunuşu nedir? Ezan duası dinle!
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Ezan okunduktan sonra yapılan ezan duası hakkında detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar, ezan duası hakkında Ezan duası Türkçe, Arapça okunuşu nedir? Ezan duası dinle ve Ezan Duası nedir, nasıl yapılır gibi konuları araştırıyor.

Müminler ibadetlerini tam yapmak için dini konuları araştırıyor, her detayı anlamaya ve öğrenmeye çalışıyor. Peki, Ezan Duası nedir, nasıl yapılır? Ezan duası Türkçe, Arapça okunuşu nedir? Ezan duası dinle!

EZAN DUASININ DİNÎ HÜKMÜ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Ezandan sonra, Hz. Peygambere (s.a.s.) salavat getirmek sünnet; vesile duasını yapmak menduptur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 67, 68; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 283).

Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ezânı işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salât getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salât getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet'te bir makamdır ki, ancak Allah'ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah'tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur." (Müslim, Salât, 7; Tirmizî, Menâkıb, 1)Konu ile ilgili olarak Buhârî'de yer alan rivayet şöyledir: "Her kim ezanı işittiğinde ardından;

(Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va'd ettiğin Makam-ı Mahmûd'u verip oraya ulaştır) derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur." (Buhârî, Ezan, 8).

Bazı kaynaklarda, duanın sonuna "sen va'dinden dönmezsin." ifadesi eklenmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, I, 603, 604). Ezan bittiğinde onu duyanlar bu hadiste ifade edildiği şekilde dua ederler.

Ayrıca "Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz." (Tirmizî, Salât, 46) hadisi gereği, vesile duasının ardından başka dualar da yapılabilir (Nevevî, el-Mecmû', III, 118).

EZAN DUASINI CAMİLERDE AÇIKTAN OKUMAKTA BİR SAKINCA VAR MIDIR?

İbadet ve zikirlerde aslolan tevkîfîliktir. Yani Kur'an ve Sünnet'te nasıl belirtilmişse o şekilde uygulanır. Ezan duasında da sünnet olan, kişinin sesini yükseltmeden dua etmesidir. Ancak insanların öğrenmesi için camilerde bazen açıktan okunmaktadır. Bu şekilde insanların öğrenmesi için Hz. Peygamberden nakledilen duaları açıktan okumakta bir sakınca yoktur. Fakat öğrenme gerçekleştikten sonra açıktan okumaya devam etmek uygun olmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 393).

EZAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Ezan Duası nedir, nasıl yapılır? Ezan duası Türkçe, Arapça okunuşu nedir? Ezan duası dinle!

EZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh."

EZAN DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt"

EZAN DUASI DİNLE!

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