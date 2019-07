Eyüpsultan mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları

Eyüpsultan Belediyesi her mahalleye özel farklı ihtiyaçların tespiti ve çözümüne yönelik yaptığı "Fiziki Tarama Çalışmaları"nı Güzeltepe Mahallesi'nde tamamladı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in başlattığı tarama çalışmaları mahalle mahalle çalışılarak devam ediyor. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı mahallelerde gerçekleştirilen tarama çalışmaları son olarak Güzeltepe Mahallesi'nde tamamlandı.

Tarama kapsamında, belediyeye ait her müdürlükten 80 kişinin yer aldığı ekip, mahallelerin röntgenini çekti. Sokakların temizlik ve tadilat çalışmalarını yürüten personel, cadde ve sokakları tek tek süpürerek yıkadı daha sonra ise ilaçlama ve budama çalışması yaptı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen ekipler not alarak bilgileri müdürlüklere ilettiklerini açıkladı. Sürdürülen tarama çalışmaları, ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de devam edeceği açıklandı.

Kaynak: AA