EYÜPSULTAN'DA SU TAŞIYAN KAMYONET GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU - Haberler
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EYÜPSULTAN'DA SU TAŞIYAN KAMYONET GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da su taşıyan kamyonet gecekonduun üzerine devrildi.

İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da su taşıyan kamyonet gecekonduun üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü ile evde bulunan bir kişi, çatının çökmesiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olduğu sırada hafif şekilde yaralanan kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağırıldı.

EYÜPSULTAN'DA SU TAŞIYAN KAMYONET GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU

EYÜPSULTAN'DA SU TAŞIYAN KAMYONET GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU

EYÜPSULTAN'DA SU TAŞIYAN KAMYONET GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU

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