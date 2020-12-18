Son dakika haber... Eyüpsultan'da gecekondu alev alev yandı
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Son dakika haber... Eyüpsultan'da gecekondu alev alev yandı

18.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:49
Son dakika haber... Eyüpsultan'da gecekondu alev alev yandı

Son dakika haberler... EYÜPSULTA'DA bir gecekonduda yangın çıktı.

EYÜPSULTA'DA bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. 

Yangın, Alibeyköy Kıryokuşu Sokak'ta bulunan gecekonduda, saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Gecekondudan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. 

Yangının çıktığı gecekondunun karşısında oturan Ramazan Çiftçi, "Soba yanıyor zannettim. Baktım aşağıya çatı tutuşmuş. İtfaiyeyi aradık. Hortumla müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye ekipleri buraya geldi. İçeride bir kişi vardı o da dışarda tavukları ile ilgileniyordu" dedi. 

 


- İstanbul
Son dakika haber... Eyüpsultan'da gecekondu alev alev yandı
Son dakika haber... Eyüpsultan'da gecekondu alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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