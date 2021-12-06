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Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

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Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri Eşref Ziya Terzi ile muhteşem bir başlangıç yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri Eşref Ziya Terzi ile muhteşem bir başlangıç yaptı.

Eşref Ziya Terzi seslendirdiği eserlerle, konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu konserde sanatverler, Eşref Ziya Terzi'nin sevilen eserlerini hep bir ağızdan söylediler.

"Yılların eskitemediği eserleri hep birlikte söylediler"

Sanatseverlerle konserde buluşan ve geçmişten günümüze Eşref Ziya Terzi'nin unutulmaz eserlerine eşlik eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu muhteşem gece için şunları söyledi: "Sanatseverlerin heyecanını ve yoğun ilgilerini görüyoruz. Yılların parçalarını sanatçımızla hep birlikte okudular. Ezgi günlerimiz diğer sanatçılarımızla beraber önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Eşref Ziya Terzi eski dostumuz. İlk konserimize kendisiyle başladık bütün gençleri ve sanatseverleri konserlerimize bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

Eyüpsultan'da Ezgi Günleri muhteşem başladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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