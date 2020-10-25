Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada
25.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:44
Bir son dakika haberine göre Hasdal yolunda koşarak trafiği tehlikeye atan sahipsiz 4 at, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hasdal yolunda koşarak trafiği tehlikeye atan sahipsiz 4 at, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hasdal yolu Göktürk istikametinde saat 13.20 sıralarında sahipsiz 4 at yolda koşarak trafiği tehlikeye soktu. Koşan atları gören sürücüler hızlarını azaltarak ilerledi. Atların dört nala koştuğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı