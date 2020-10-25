Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada

25.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:44
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada

Bir son dakika haberine göre Hasdal yolunda koşarak trafiği tehlikeye atan sahipsiz 4 at, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hasdal yolunda koşarak trafiği tehlikeye atan sahipsiz 4 at, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hasdal yolu Göktürk istikametinde saat 13.20 sıralarında sahipsiz 4 at yolda koşarak trafiği tehlikeye soktu. Koşan atları gören sürücüler hızlarını azaltarak ilerledi. Atların dört nala koştuğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sinan Özen Seda Sayan Cansu Dere
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Ankara Yangın Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Eyüpsultan'da başıboş atlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 16:44:54. #1.14#
title