Eyüpsultan'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Eyüpsultan'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü

05.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:14
Eyüpsultan'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da apartman çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da apartman çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Fevzi Şeker Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amacıyla dışarıya çıktı. Kimsenin yara almadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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