EYÜPSULTAN'DA 21 YAŞINDAKİ GENÇ PARKTA SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Babası olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Babası olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Cemil ÖZDEMİR/ EYÜPSULTAN'da 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız park içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Haberi alarak olay yerine gelen babası sinir krizi geçirdi.

Olay, Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta bulunan Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan çardakta yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız'a ait olduğu belirlenen cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Haberi alarak olay yerine gelen Oğuzhan Yıldız'ın babası sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA