Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarını 6 günde 8 bin kişi ziyaret etti

Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü temasıyla düzenlenen "Çocuk Kitapları Fuarı" kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen fuarı, açıldığı günden bu yana yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti.

Pazar gününe kadar 09.00-20.00 saatleri arasında gezilebilen fuar, okur-yazar buluşması, okul söyleşisi ve konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Fuarda yer alan 69 yayınevinin stantlarında birçok tanınmış yazara ait çocuk kitapları, hikaye kitapları ve romanlar yer alıyor.

Yazarların imza günlerine ev sahipliği yapıyor

Çocuk Vakfı'nın kurucusu, yazar Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olduğu organizasyon, genç ve usta yazarların imza günlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bestami Yazgan, Betül Abiş İşeri, Betül Ak Örnek, Bilal Özbay, Çağrı Cebeci, Elif Akardaş, Elif Özsoyman, Esra Bahadır Cesar, Fatih Cöngevel, Fazilet Seyitoğlu, Halil ibrahim İzgi, Kübra Kar, Mevlana İdris, Oğuz Saygın, Osman Koca, Özgür Aras Tüfek, Sibel Aydın, Süleyman Ezber, Yunus Ozan, Şeyma Ayık ve Meltem Ulu'nun arasında bulunduğu 47 yazar, imza günlerinde genç okuyucularla buluşuyor.

Öte yandan fuara gelen çocuklar, Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin adet 15 liralık alışveriş fişiyle fuarda bulunan stantlardan istedikleri kitapları alabiliyor.

Çocuklara okumayı sevdirmek, onları kitap okumaya teşvik etmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, 14 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.