20.10.2019 10:07

Eyüpsultan Camisi'nde vatandaşlardan Mehmetçik için dua

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan Camisi'nde, bir araya gelen vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan askerler için dua etti ve çorba dağıttı.

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, sabah namazının ardından Eyüpsultan Camisi'nde bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek programı düzenledi. Açılan pankartlarla harekata destek olana vatandaşlar, duada bulundu.

Programa AK Parti eski Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy, İstanbul eski AK Parti milletvekili Muzaffer Gülyurt ile Erzurumlu vatandaşlar katıldı.

Sabah namazı sonrası 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan Mehmetçik için dua edildi.

Gzetecilere açıklama yapan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 9 Ekim'de başlayan ve Türk ordusunun başarılı bir şekilde sürdürdüğü harekata ara verilse bile Türk askerlerinin yanında olduklarını belirtti. Harekatta şehit düşen askerlere rahmet dileyen Ulusoy, kalplerinin Mehmetçiklerle ve orduyla olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise Mehmetçiğe tam destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu yıl Erzurum Kongresi'nin yüzüncü yılıydı, o tarihte Erzurumlular nasıl Mustafa Kemal'in yanındaysa, nasıl 15 Temmuz'da devlet büyüklerinin yanındaysa, Erzurumlular şimdi de devlet büyüklerinin yanındadır. Dualarımız ve desteğimiz her koşulda sınırsız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından avluda bulanan vatandaşlar asker selamı verdi. Duanın ardından dernek tarafından programa katılanlara çorba ve simit ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA