Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor

4 Nisan Kütüphaneler Haftası'nda kitapseverler için Eyüpsultan'da Ahmet Kekeç Kütüphanesi açılıyor.

4 Nisan Kütüphaneler Haftası'nda kitapseverler için Eyüpsultan'da Ahmet Kekeç Kütüphanesi açılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, gençlerimizi ve çocuklarımızı okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak istedik" dedi.

29 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleşecek olan kütüphane açılışının öncesinde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken incelemelerde bulunup, bilgi aldı.

 

Gazeteci ve Yazar Ahmet Kekeç'in isminin verildiği kütüphane, kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metre karelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.

Zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan'da yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.

DENİZ KÖKEN: HER BÖLGEMİZE KÜTÜPHANE AÇACAĞIZ

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin tüm Eyüpsultan'a hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Dört bölgemize birer tane büyük kütüphane yapacağız. Ayrıca yaptığımız kültür evlerimizin tamamında da küçük de olsa birer kütüphane olacak" dedi.


Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Mert Günok Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:38:33. #1.16#
title