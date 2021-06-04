Eyüp Yeşilyurt kimdir? Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Eyüp Yeşilyurt kimdir? Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, aslen nerelidir?

Eyüp Yeşilyurt kimdir? Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Fenerbahçe'de tek aday olması beklenen Ali Koç'a rakip çıktı. Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt yaptığı açıklamayla birlikte resmen başkan adayı olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından bir çok kişi Eyüp Yeşilyurt hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir? Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fenerbahçe'de tek aday olması beklenen Ali Koç'a rakip çıktı. Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt yaptığı açıklamayla birlikte resmen başkan adayı olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından bir çok kişi Eyüp Yeşilyurt hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir?Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, aslen nerelidir?

EYÜP YEŞİLYURT KİMDİR?

Eyüp Yeşilyurt yaptığı açıklamada kendisi hakkında bilgiler verdi;

"Değerli Fenerbahçeliler; ben 1970 İstanbul Kartal Yakacık doğumluyum. Ticaretle uğraşan evli ve 3 çocuk babasıyım. 10 yaşında okul çıkışı Fenerbahçe maçlarına gelir stadın altındaki fırından pizza yer maça girerdik. Bu aşkla 40 yıl boyunca armanın peşinden yürüdüm. 'Fenerbahçe Sahipsiz Değildir sloganıyla çıktığımız bu yolda; Fenerbahçe ve zayıflık kelimelerini hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe camiasında bölünme, ayrışma, kutuplaşma gibi yıpratıcı unsurların önüne geçeceğiz. Camiaya barış getireceğiz. Fenerbahçe'nin özellikle hayati kararlarda belirsizlik, kararsızlık ve yavaşlık yaşamasına sabrımız olmadığından ani ve etkili kararlar alacağız.

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Eyüp Yeşilyurt kimdir? Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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