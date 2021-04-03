Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı
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Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı

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Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı

İstanbul'un en tarihi mezarlıklarından biri olan Eyüp Sultan Mezarlığı define avcıları tarafından yine talan edildi.

Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

İstanbul'un en tarihi mezarlıklarından biri olan Eyüp Sultan Mezarlığı define avcıları tarafından yine talan edildi.

İstanbul'un en tarihi mezarlıklarından biri olan ve yanında bulunan Pierre Loti ile turistlerinde uğrak noktalarından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı devam ediyor. Altın, gümüş veya değerli eşya bulma ümidiyle defineciler tarafından acımasızca talan edilen mezarlığın görüntüsü yürek burktu. Definecilerin sık sık talan ettiği mezar taşlarının yerinden kalkmış ve kırılmış olduğu kameralara yansıdı. Tarihi mezarlığa dadanan defineciler, ilçe sakinlerinin de tepkisini almasına rağmen define aramaktan vazgeçmedi. Birçok mezarın zarar gördüğü Eyüp Sultan Mezarlığı'nda yaşanan talihsiz olaylara ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı
Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı
Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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