Eyüp Fatsa Ordu Büyükşehir Belediyesine Aday Adayı Oldu

Eski AK Parti Grup Başkanvekili ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

Parti binasında aday adaylığı dosyasını AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'e teslim eden Eyüp Fatsa, burada partililere yaptığı açıklamada, Ordu'yu birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku ile yönetmeye talip olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurucularından olduğunu, 2002'den buyana parti ve halk ile omuz omuza birlikte Ordu'ya hizmet etme sevdasını yaşadıklarını belirten Eyüp Fatsa, Mart 2019 seçimlerinde hedeflerinin 20'de 20 olduğunu vurguladı. Fatsa, "2014 yerel seçimlerinde 20'de 20 gibi bir sonuç alışımız bütün kardeşlerimize ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Zira biz 2014'te 20'de 20 yaptık. Bunun dışındaki her sonuç AK Parti için başarı sayılamaz. Yine hedefimiz 20'de 20 olmalıdır. Ama bu sefer daha yüksek bir oy ile 20'de 20 olmalıdır" diye konuştu.

Eyüp Fatsa, her zaman birlik ve beraberlik hukukunu gözeteceklerini de belirterek şöyle konuştu:

"Biz kendi içimizde rekabete girmeyiz. Biz kendi içimizde ayağından çekecek, kamuoyunda duyulduğu zaman veya parti çevrelerinde duyulduğu zaman 'birbirlerine ayıp etmişler' denilecek ne gizli ne aşikar hiç bir şeyin içinde olmayacağız. Bizim tarafımızdan kardeşlik hukukumuzdan başka bir şey duymamıştır bundan sonra da duyulmayacaktır. Ordu'ya 2002'den bu hizmetleri gönül birliği ile yapılmışsa bundan sonra aynı sevda, aynı aşk ve aynı kararlılıkla yeni hizmetler getirmek için hep bir ve beraber olacağız. Kardeşlerimizle 2001'de başladığımız yolculuğa asla halel getirecek bir düşünce ve bir söylemin içerisinde olmayacağız. Bizi sahip olduğumuz veya talip olacağımız makam ve mevkiler kardeş yapmadı. Biz Ordu ve Türkiye sevdasıyla AK Parti etrafında toplandık, aynı istikamete bakan aynı heyecanı duyan kardeşler topluluğuyuz. Bu sebeple ben Ordu'nun ağabeyi değil Ordu'nun evladı olmak istiyorum. Ben Orduluların kardeşi olmak, ben Ordumuzun hizmetkarı olmak istiyorum. Talebim bu yöndedir." - ORDU