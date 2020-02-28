EYSAM'da tarihi Eyüpsultan oyuncakları konuşuldu

28.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:39

Eyüp Sultan Araştırma Merkezinde (EYSAM) Eyüp oyuncaklarının tarihsel serüveni Sanat Tarihçisi, Müzeolog Fadime Geleş tarafından anlatıldı.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı programda, Fadime Geleş eski dönem Eyüpsultan oyuncakları tarihinden bahsederek başladığı konuşmasında, oyuncak koleksiyonlarından, yüzyıllardır satılan Eyüpsultan oyuncaklarının günümüze kadar ulaşan serüvenini, feshane, fes ve fes kalıplarını anlattı.



İlk Eyüp oyuncağının Dökmeci Hasan Ağa tarafından yapıldığını ifade eden Geleş, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de 100 Eyüp oyuncakçısı ve 105 neferin konu edildiğini aktardı.



Fadime Geleş, arşivinde bulunan Yeni Tarih Dergisi'nin 1957 yılında yayımlanan 1899-1983 yıllarında yapılan Münif Fehim ve Sami Bayar'a ait "Seyyar Eyüp oyuncakçısı" illüstrasyonlarını gösterdi. Sırasıyla Eyüp oyuncakları kaynana zırıltısı, davul trompet, kaykaç, cambaz, şeytan minaresi, küçükbeşik, hacı yatmaz hakkında bilgilere yer veren Geleş bugüne kadar Eyüp oyuncakları ile yapılmış tüm makaleler hakkında bilgi vererek atıfta bulundu. İBB Eyüp Oyuncakları koleksiyonunda bulunan oyuncakların nasıl üretildiklerini ve türlerini anlattı.



Başkan Deniz Köken ise programda yaptığı konuşmada "Eyüpsultan oyuncakları çok eski bir tarihe sahip. Bu tarihe sahip çıkmalıyız. Bununla ilgili önemli çalışmalarımız var. Özellikle Oyuncakçılar Çarşısı ile ilgili eski karakol binasında çalışma başlattık. Eyüpsultan Tarihi Oyuncakları Müzesi yapacağız. Bu müzenin merkezde olması gerektiği için böyle bir karar aldık. Eyüpsultan oyuncakları ile ilgili desteklerimiz ve çalışmalarımız sürecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA