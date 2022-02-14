Eypio kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Eypio kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eypio'nun şarkıları nelerdir?

Türkçe rap dünyasında merak edilen isimler arasında Eypio geliyor. Peki, Eypio kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Eypio'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYPİO GERÇEK İSMİ NEDİR?

Eypio'nun gerçek adı "Abdurrahim Akça" 'dır.

EYPİO KİMDİR? ABDURRAHİM AKÇA KİMDİR?

Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio, (d. 2 Şubat 1983, Konya), Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır.

Eypio doğum tarihi : 2 Şubat 1983

2 Şubat 1983 Eypio kaç yaşında : 39 yaşında

39 yaşında Eypio mesleği ne : Rap müzisyeni ve söz yazarı

Rap müzisyeni ve söz yazarı Eypio nereli : Konya

Konya Eypio gerçek adı : Abdurrahim Akça

Abdurrahim Akça Eypio diğer isimleri : A.P.O , Abdurhyme

1980'de Afganistan'dan göç eden bir Türkmen anne babanın çocuğu olarak 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da doğdu. 2002 yılına kadar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşadı. 2002'de Hollanda'ya giden A.P.O, ilk kayıtlarını Hollanda'da yabancı bir grupla yaptı ve onlarla çalıştı. Daha sonra tek başına çalışmaya başladı ve ilk albümü A.P.O E.P'yi 2005 yılında çıkarttı. Hollanda'daki çalışmalarına devam eden A.P.O, 2006 yılında RapFabriek'i çıkardı. 2007 yılında Hırsız Var isimli albüm geldi. 6 yıl Hollanda'da yaşadıktan sonra, 2008 yılında Türkiye'ye dönen A.P.O, dördüncü underground albümü olan Apollo'yu çıkarttı. Aynı yıl İstanbul'da kendisine ait Bol Wear isimli HipHop giyim mağazasını açtı. HipHop kültürüyle ilgili her şeyin olduğu bu mağaza kısa bir sürede tanındı ve birçok MC ve HipHop severin tercihi oldu. A.P.O, 2009 Şubat'ında piyasaya çıkan Fuat'ın Kalbüm albümünde konuk sanatçı olarak yer aldı. Bunun ardından 2009 Mayıs ayında vizyona giren gençlik sinema filmi Adab-ı Muaşeret'in Soundtrack'i için Sultana'yla düet çalışması yaptı. Rap çalışmalarına devam eden A.P.O, 2009 Haziran'ında kendi müzik stüdyosunu kurdu. Stüdyosunda kendi kayıtlarını alan A.P.O, dışarıdan kayıt alınmasını da sağlamaktadır. Bu stüdyoda hem rape yeni başlayanlar için rap müziğine ve rap yapmaya dair bilgiler verilmektedir. A.P.O, 2013 yılında mahlasını Eypio olarak değiştirmiştir. 2013 yılında Ayrım Yok adlı video klibini paylaşmıştır. 2014 yılında Beton Duvar albümündeki Kral Çıplak ve Ay Kızım adlı parçalara klip çekilmiştir. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası 180 milyon izlenmeyi geçmiştir. Eypio, yeni albüm hazırlıklarına başlamıştır. 17 Haziran 2016 tarihinde Burak King ile birlikte Ay Bizim Yıldız Bizim adlı milli takım parçasının yayınlamışlardır. 1 Temmuz 2016 tarihinde Günah Benim isimli albümü çıkarmıştır. Massaka'nın Katliam 4 adlı toplu parçasında yer almıştır. 2021 yılında O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapmıştır.

Anne ve babası Afganistan Türkmeni olan Eypio'nun iki kız çocuğu vardır.

DİSKOGRAFİ

Albümleri:

2005 - A.P.O - (EP)

2006 - Rap Fabriek - (1. Stüdyo albümü)

2007 - Hırsız Var - (2. Stüdyo albümü)

2008 - Apollo - (3. Stüdyo albümü)

2011 - AbduRhyme - (4. Stüdyo albümü)

2012 - 16:34 - (5. Stüdyo albümü)

2014 - Beton Duvar - (6. Stüdyo albümü)

2016 - Günah Benim - 3 Adım Müzik - (7. Stüdyo albümü)

2020 - Urgan - DMC - (8. Stüdyo albümü)

Video klipleri:

2013 - Ayrım Yok

2014 - Kral Çıplak

2015 - Ay Kızım

2015 - Günah Benim

2018 - Bura Anadolu (Direniş Karatay Film Müzikleri)

2018 - Reset (Mustafa Sandal ile birlikte)

2018 - Kaşık (Kafalar Karışık Film Müziği)

2019 - Vur Vur

2019 - Umudum Kalmadı

2019 - Naim

2020 - Katliam 4 (Massaka, Diablo63, Anıl Piyancı, Killa Hakan, Eypio, Hidra, Yener Çevik, Selo, Joe Young, CashFlow, Tepki, Tekmill, Canbay & Wolker ile)

2020 - Urgan

2021 - Seni Öptüğüm Sokak

2021 - Bizim Çocuklar (Mustafa Sandal, Derya Uluğ & Irmak Arıcı ile)

2022 - Yan (Arem Özgüç & Arman Aydın ile)

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