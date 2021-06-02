Eypio eşi kim? Eypio kaç yaşında, aslen nereli? Eypio gerçek adı ne?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada jürilerinden Eypio merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap jürisi Eypio kimdir? Eypio kaç yaşında, nereli? Eypio eşi kim?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. 4 jürinin olacağı yarışmada jürilerinden Eypio merak konusu oldu. Peki, O Ses Türkiye Rap jürisi Eypio kimdir? Eypio kaç yaşında, nereli? Eypio eşi kim?

EYPIO KİMDİR?

37 yaşında, Konyalı Eypio, 1980'de Afganistan'dan göç eden bir anne babanın çocuğu olarak 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da doğdu. 2002 yılına kadar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşadı. 2002'de Hollanda'ya giden A.P.O, ilk kayıtlarını Hollanda'da yabancı bir grupla yaptı ve onlarla çalıştı. Daha sonra tek başına çalışmaya başladı ve ilk albümü A.P.O E.P'yi 2005 yılında çıkarttı. Hollanda'daki çalışmalarına devam eden A.P.O, 2006 yılında RapFabriek'i çıkardı. 2007 yılında Hırsız Var isimli albüm geldi. 6 yıl Hollanda'da yaşadıktan sonra, 2008 yılında Türkiye'ye dönen A.P.O, dördüncü underground albümü olan Apollo'yu çıkarttı. Aynı yıl İstanbul'da kendisine ait Bol Wear isimli HipHop giyim mağazasını açtı. HipHop kültürüyle ilgili her şeyin olduğu bu mağaza kısa bir sürede tanındı ve birçok MC ve HipHop severin tercihi oldu. A.P.O, 2009 Şubat'ında piyasaya çıkan Fuat'ın Kalbüm albümünde konuk sanatçı olarak yer aldı. Bunun ardından 2009 Mayıs ayında vizyona giren gençlik sinema filmi Adab-ı Muaşeret'in Soundtrack'i için Sultana'yla düet çalışması yaptı. Rap çalışmalarına devam eden A.P.O, 2009 Haziran'ında kendi müzik stüdyosunu kurdu. Stüdyosunda kendi kayıtlarını alan A.P.O, dışarıdan kayıt alınmasını da sağlamaktadır. Bu stüdyoda hem rape yeni başlayanlar için rap müziğine ve rap yapmaya dair bilgiler verilmektedir. A.P.O, 2013 yılında mahlasını Eypio olarak değiştirmiştir. 2013 yılında Ayrım Yok adlı video klibini paylaşmıştır. 2014 yılında Beton Duvar albümündeki Kral Çıplak ve Ay Kızım adlı parçalara klip çekilmiştir. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası 180 milyon izlenmeyi geçmiştir. Eypio, yeni albüm hazırlıklarına başlamıştır. 17 Haziran 2016 tarihinde Burak King ile birlikte Ay Bizim Yıldız Bizim adlı milli takım parçasının yayınlamışlardır. 1 Temmuz 2016 tarihinde Günah Benim isimli albümü çıkarmıştır. Massaka'nın Katliam 4 adlı toplu parçasında yer almıştır. 2021 yılında O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapmıştır.