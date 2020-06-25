Eyfel Kulesi'nin 104 günlük Covid-19 karantinası sona erdi Savaş döneminin dışında tarihinin en uzun sessizliğini yaşayan Eyfel Kulesi'nin açılışı, salgını en ağır geçiren Fransa'da normalleşme sürecinde atılan yeni bir adım oldu.

Savaş döneminin dışında tarihinin en uzun sessizliğini yaşayan Eyfel Kulesi'nin açılışı, salgını en ağır geçiren Fransa'da normalleşme sürecinde atılan yeni bir adım oldu. Şu an için 3 katından 2'sinin ziyaret edilebildiği yapıda maske takma zorunluluğu getirildi. View on euronews Kaynak: Euronews.com