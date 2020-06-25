Eyfel Kulesi'nin 104 günlük Covid-19 karantinası sona erdi
Savaş döneminin dışında tarihinin en uzun sessizliğini yaşayan Eyfel Kulesi'nin açılışı, salgını en ağır geçiren Fransa'da normalleşme sürecinde atılan yeni bir adım oldu.
25.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:15
Savaş döneminin dışında tarihinin en uzun sessizliğini yaşayan Eyfel Kulesi'nin açılışı, salgını en ağır geçiren Fransa'da normalleşme sürecinde atılan yeni bir adım oldu. Şu an için 3 katından 2'sinin ziyaret edilebildiği yapıda maske takma zorunluluğu getirildi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com