Exxen Şeref Bey izle! Şeref Bey konusu, oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 tarihinde yayına açılan Exxen'in iddialı dizisi Şeref Bey izle! Şeref Bey konusu, oyuncuları kimler? Şeref Bey hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi ile dikkat çeken yapım Exxen'de yayında. Dijital platformda yayınlanan Türk dizisi ilk bölümleri ile büyük merak uyandırdı. Peki, Exxen Şeref Bey izle! Şeref Bey konusu, oyuncuları kimler?

ŞEREF BEY KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğuna Onur Ünlü otururken, senaryo danışmanlığını Ali Atay üstleniyor. Kara komedi türünde olan Şeref Bey dizisinde henüz 20 yaşındayken Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen Şeref Bey'in alt üst olan hayatı anlatılmaktadır.

ŞEREF BEY OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Şeref

Songül Öden - Neşe

Ertan Saban - Luran

Devrim Yakut - Solmaz

Serhat Kılıç - Nejat

Ahmet Rıfat Şungar - Baki

Beyti Engin - Doktor Naim

Şükran Ovalı - Suna

Ecem Uzun - Yıldız

Barış Yıldız - Berkecan

Hakan Salınmış

Erdem Kaynarca - Oktay

Balım Gaye Bayrak