Exxen Şeref Bey izle! Şeref Bey konusu, oyuncuları kimler?
1 Ocak 2021 tarihinde yayına açılan Exxen'in iddialı dizisi Şeref Bey izle! Şeref Bey konusu, oyuncuları kimler? Şeref Bey hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.
Oyuncu kadrosu, yönetmeni ve senaristi ile dikkat çeken yapım Exxen'de yayında. Dijital platformda yayınlanan Türk dizisi ilk bölümleri ile büyük merak uyandırdı. Peki, Exxen Şeref Bey izle! Şeref Bey konusu, oyuncuları kimler?
ŞEREF BEY KONUSU NEDİR?
Yönetmen koltuğuna Onur Ünlü otururken, senaryo danışmanlığını Ali Atay üstleniyor. Kara komedi türünde olan Şeref Bey dizisinde henüz 20 yaşındayken Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen Şeref Bey'in alt üst olan hayatı anlatılmaktadır.
ŞEREF BEY OYUNCULARI KİMLER?
Haluk Bilginer - Şeref
Songül Öden - Neşe
Ertan Saban - Luran
Devrim Yakut - Solmaz
Serhat Kılıç - Nejat
Ahmet Rıfat Şungar - Baki
Beyti Engin - Doktor Naim
Şükran Ovalı - Suna
Ecem Uzun - Yıldız
Barış Yıldız - Berkecan
Hakan Salınmış
Erdem Kaynarca - Oktay
Balım Gaye Bayrak