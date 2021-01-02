Exxen nasıl izlenir? Exxen indir! Exxen aylık ücreti ne kadar? Exxen üyelik!

1 Ocak itibai ile yayın hayatına başlayan, birçok projeyi içinde barındıran Exxen nasıl izlenir? Exxen indir! Exxen aylık ücreti ne kadar? Exxen üyelik!

Acun Ilıcalı tarafından kurulan, her kesime hitap eden içerikleri ile Exxen nasıl izlenir? Exxen indir! Exxen aylık ücreti ne kadar? Exxen üyelik!

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen izlemek için ilk olarak uygulamayı indirmeniz gerekir. Exxen nasil indirilir? Exxen mobil uygulamasını telefon, tablet ya da bilgisayarlarına indirmek isteyenler tarafından sorulmaktadır. Acun Ilıcalı Exxen mobil uygulaması hakkında henüz bir bilgi vermedi. Site www.exxen.com erişime açıldıktan sonra İOS ve Androidler için Exxen uygulaması hakkında bilgi verilecektir. Exxen izlemek için resmi sitesi www.exxen.com a giriş yapmanız gerekiyor. Üyelik hesabı oluşturarak exxen'i izleyebilirsiniz.

EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen fiyatı, aylık 9.90 TL olacak. Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.