Exxen mobil uygulaması nasıl indirilir? Exxen üyelik nasıl yapılır? Exxen nasıl indirilir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, www.exxen.com adresinden sonra mobil cihazlara da geldi! App Store ve Google Play'e gelen Exxen mobil uygulaması, akıllı telefon, tablet ve tüm cihazlara indirilebilecek! İşte detayları...

1 Ocak'ta yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Exxen uygulaması, dizileri, yarışmaları ve programları büyük ilgi gördü. Exxen giriş ve izlemeleri açıklandığı günden itibaren www.exxen.com sitesi üzerinden yapılıyordu. Ve beklenen uygulama geldi! Exxen platformu artık mobil cihazlara da indirilebilecek! İşte tüm detaylar..

EXXEN MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Exxen mobil uygulaması, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlara mobil mağaza üzerinden indirilmektedir. Exxen uygulamasına www.exxen.com adresinden, Google Play Store'dan ve Apple Store'dan ulaşabilirsiniz. IOS ve Android cihazların mobil marketlerinden Exxen uygulamasını aratabilir ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Exxen üyelik işlemleri www.exxen.com adresinden ya da Exxen mobil uygulamasından yapılmaktadır. Kullanıcı bilgileri ve mail adresi gibi bilgilerin ardından ödeme bilgileri de girilerek Exxen sınırsız olarak kullanılabililir!

EXXEN TELEVİZYONA NASIL İNDİRİLİR? EXXEN TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

Exxen televizyona indirmek ve izlemek isteyenler için yakında Smart TV'lerde yer alacağını duyurdu. Şiödilik televizyona yansıtarak izlenebilmektedir.