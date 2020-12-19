Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı

Acun Ilıcalı, 'Konuşanlar'ı hazırlayan Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer ettiğini duyurmuştu.

Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" adlı şovunun bölümleri, Kaya ve ekibinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı platformla anlaşması sonrasında YouTube'dan kaldırıldı. Kullanıcılar belirli bir ücret ödeyerek Konuşanlar içeriğine ulaşabilecek.

HASAN CAN KAYA'YA TEPKİLER YÜKSELDİ

Bu sabah Konuşanlar'ın Youtube'daki bölümlerinin silinmesi Konuşanlar hayranlarını kızdırdı. Hasan Can Kaya'ya tepkiler yükseldi. Ünlü komedyenin takipçileri sosyal medyada "#konuşanlar" etiketiyle tepkilerini ifade etti.

SON DÖNEMDE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK TAKİP EDİLEN MİZAHÇI OLDU

Pandemi sürecinde "Konuşanlar" adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu.