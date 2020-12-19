Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı
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Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı

19.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:31

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuyla anlaşan Hasan Can Kaya, "Konuşanlar" programının tüm bölümlerini Youtube'dan kaldırdı. Söz konusu durum Konuşanlar hayranlarını kızdırırken, Hasan Can Kaya'ya tepkiler yükseldi.

Acun Ilıcalı, 'Konuşanlar'ı hazırlayan Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer ettiğini duyurmuştu.

Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" adlı şovunun bölümleri, Kaya ve ekibinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı platformla anlaşması sonrasında YouTube'dan kaldırıldı. Kullanıcılar belirli bir ücret ödeyerek Konuşanlar içeriğine ulaşabilecek.

Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı

HASAN CAN KAYA'YA TEPKİLER YÜKSELDİ

Bu sabah Konuşanlar'ın Youtube'daki bölümlerinin silinmesi Konuşanlar hayranlarını kızdırdı. Hasan Can Kaya'ya tepkiler yükseldi. Ünlü komedyenin takipçileri sosyal medyada "#konuşanlar" etiketiyle tepkilerini ifade etti.

Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı

SON DÖNEMDE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK TAKİP EDİLEN MİZAHÇI OLDU

Pandemi sürecinde "Konuşanlar" adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu.

Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı
Haber Yorumları (3)
EXXEN İZLEMİYORUZ: bunları hep izleyenler, peşlerinden koşanlar buraya getirdi. ciddi ciddi izlemeyin de asıl kimin patron olduğunu görsünler.
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XXX: İzlemeyin akillansin
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TR: E niye kızıyor sunuz ki siz bu hale getiriyor sunuz. Bu gün kızar, yarın alkislamaya devam edersiniz. Hele de Acun un kanalına çıkınca ama Acun akıllı adam. YouTube den bir rakibi yıktı şimdi bu çocuk orada bu kadar başarılı olamaz.
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