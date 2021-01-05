EXXEN | İşte Bu Benim Masalım Pamir kimdir? Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?
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EXXEN | İşte Bu Benim Masalım Pamir kimdir? Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?

05.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:28
EXXEN | İşte Bu Benim Masalım Pamir kimdir? Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?

Exxen dizileri arasında en dikkat çekenlerden biri de Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in baş rollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisi! Dizi oyuncuları arasında Pamir karakteri büyük ilgi gördü! Peki İşte Bu Benim Masalım Pamir karakterini canlandıran Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detayları...

1 Ocak 2021 tarihinde başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen dizileri ve programlarıyla büyük ilgi görüyordu! Exxen dizileri arasında duyurulduğu ilk günden itibaren en çok ilgi gören de Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisiydi! İşte Bu Benim Masalım'da Pamir karakteri büyük ilgi gördü. Peki Exxen İşte Bu Benim Masalım Pamir Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

Exxen İşte Bu Benim Masalım Pamir Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 28 yaşındadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Hasan Denizyaran kariyerine modellikle başlamıştır. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını ilk defa duyurmuştur. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım atan Hasan Denizyaran, şimdilerde Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Pamir karakterini canlandırmaktadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 21:28:51. #1.15#
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